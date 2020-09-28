Ekonomide kaos: 'Bu sürecin devamı büyük bir yıkım olacak'

28 Eylül 2020 Pazartesi, 16:22

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, ekonomideki güncel gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

İktidarın, fabrika açılışı diye sahte törenler düzenleyerek ve umut tacirliği yaparak halkı aldatmaya çalıştığına işaret eden Neslihan Hancıoğlu, "Bu dönemde yüzü gülen tek kesim var, o da devletten dolarla ödeme garantili ihale alan beşli çete ve o çetenin rant ortaklarıdır" dedi.

Kurda durdurulamayan artışa dikkat çeken Hancıoğlu, sadece Haziran ayında yaşanan kur artışının Hazine'ye getirdiği ek yükün 49,8 milyar lira olduğunu belirtti.

Hancıoğlu açıklamasında, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel verileri şöyle özetledi:

- Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi sadece son bir hafta içinde 2,1 milyar dolar azalarak 43 milyar 159 milyon dolara geriledi.

- Net rezerv ise 1,2 milyar dolar daha eksilerek 11,9 milyar dolara düştü.

- Devletin borcu 1,8 trilyon liraya ulaştı ve bu borcun yüzde 54,5'lik kısmı döviz cinsindendir.

- Sadece Haziran ayında yaşanan kur artışının Hazine'ye getirdiği ek yük 49,8 miyar liradır.

- Kur artışını frenlemek için geçen hafta alınan faiz artırımı kararı hiçbir işe yaramadı; Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

- Zamanında ödenemediği için takibe alınan krediler, yani batık krediler sadece son bir haftada 184 milyon lira daha artarak 150,8 milyar liraya ulaştı.

- 18 Eylül tarihi itibariyle KOBİ'lerin bankalara olan kredi borcu 846 milyar liraya çıktı.

- İcra dairelerinde bekleyen dosya sayısı 25 Eylül itibariyle 22 milyon 916 bine ulaştı.

''YIKIMIN TEK FAİLİ BU İKTİDAR OLACAKTIR''

Hancıoğlu açıklamasını şu değerlendirmelerle sonlandırdı:

"Bu veriler bize şunu gösteriyor: Ekonomide kaos, iktidarda tükenmişlik sendromu yaşanıyor. Bu sürecin devamı büyük bir yıkım olacaktır. Burada iktidara düşen görev, hiç zaman kaybetmeden ekonominin bütün paydaşlarını bir araya getirmek, yani Ekonomik Sosyal Konsey'i toplayarak yeni bir yol haritası oluşturmaktır. Bu yeni yol haritası ise milletimizin emeği ve alınteriyle oluşturulmuş kamu kaynaklarının, rant çetelerince sömürülmesine imkan tanıyan politikaların terk edilmesi olmalıdır. Eğer iktidar bunu bugün yapmazsa, yaklaşan büyük yıkımın tek faili olacaktır!"