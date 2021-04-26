Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sektörel güven endeksi verilerini açıkladı. İşte sonuçlar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sektörel güven endeksi verilerini açıkladı. Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında Mart ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 2,0, perakende ticaret sektöründe yüzde 5,6 ve inşaat sektöründe yüzde 3,1 azaldı.
HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 103,3 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 105,5 iken, nisan ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 103,3 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 0,2 artarak 103,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 1,4 artarak 103,2 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 7,2 azalarak 103,6 oldu.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 5,6 GERİLEDİ
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisan ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 103,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 0,4 azalarak 116,8 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 6,8 azalarak 87,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,9 azalarak 104,7 oldu.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ GÜVEN DÜŞÜŞÜ DE 3,1 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79,8 iken, nisan ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 77,3 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 1,8 azalarak 74,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,3 azalarak 79,7 değerini aldı.
İnşaat sektöründe nisan ayında girişimlerin yüzde 49,5'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 50,5'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Mart ayında yüzde 24,5 iken nisan ayında yüzde 28,7, "talep yetersizliği" mart ayında yüzde 23,2 iken nisan ayında yüzde 25,5 ve "diğer faktörler" Mart ayında yüzde 24,3 iken Nisan ayında yüzde 23,9 oldu.
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