Ekonomik güvensizlik, yabancı çıkışını hızlandırıyor

03 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Rapora göre bankalardaki mevduat 3.8 trilyon liraya ulaşırken bunun 1.7 trilyon lirası TL, 2.1 trilyon lirası döviz ve altın bazlı hesaplardan oluşuyor. Döviz mevduatlarının payı yüzde 55.7. Bu oran “gerçek kişi”lerde (yurttaş) yüzde 57.5. Ayrıca bu kişilere ait döviz mevduatı 17 Mayıs-25 Mayıs haftasında 884 milyon dolar artarak 161.5 milyar dolar oldu.

Yine rapora göre yabancıların Türkiye’deki hisse senedi, iç borçlanma kâğıdı, banka mevduatı ve swap’lardan oluşan sıcak para stoku 14-21 Mayıs haftasında 165 milyon dolar azalarak 76 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcılar kur ve fiyat değişimlerinden arındırıldığında bu yıl 1 Ocak-14 Mayıs arasında hisse senedi ve iç borçlanma kağıtlarında net olarak 854 milyon dolarlık satış yaptı. Swap alacaklarını da 5.8 milyar dolar azalttı. Yılbaşından bu yana net sıcak para çıkışı (kur farklarından arındırılmış) 6.7 milyar dolar oldu. Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı’ndan alındığı 19 Mart’tan bu yana yabancılar hisse senedi ve iç borçlanma kâğıtlarını 1.8 milyar dolar, swap’ları 9.2 milyar dolar azalttı. Böylece bu dönemde 11 milyar dolarlık yabancı yatırımcı çıkışı oldu.