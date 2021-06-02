Ekonomist Mahfi Eğilmez'den, Erdoğan'ın konuşmasının ardından dolar yorumu
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçen dolarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TRT canlı yayınında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından dolar 8,81 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında kademeli şekilde düşmeye başlayan dolar güne 8.63 ile başladı.
'TL DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDER'
Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolardaki yükselişe dikkat çeken ekonomist Mahfi Eğilmez, ''Nedenle sonucu karıştırmaya devam ettiğimiz, riskleri düşürecek yerde faizi düşürmeyi hedef aldığımız sürece TL değer kaybetmeye devam eder'' açıklamasını yaptı.
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