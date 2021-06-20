Ekonomik kriz yurttaşı vurdu
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 34 milyon 538 bin vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine toplam 951 milyar TL borcu olduğunu belirterek, “Vatandaş, destekten yoksun esnaf, pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz içerisinde borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Ülkenin yarısı borç, harç içinde hayatını idame ediyor” dedi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, pandeminin de etkisiyle zor günler geçiren yurttaşın yaşadığı ekonomik kriz ile ilgili rakamları derledi.
Bulut, yurttaşların zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçlarının 13 milyar TL’sinin tüketici kredilerinden, 5.4 milyar TL’sinin ise kredi kartlarından olmak üzere toplam 18,6 milyar lira olduğunu bildirdi.
'ÜLKENİN YARISI BORÇ BATAĞINDA'
Bankalara tüketici kredisi borcu olan vatandaş sayısının, son bir yılda 2 milyon 153 bin kişi artarak Nisan 2021 itibariyle 34 milyon 538 bin kişiye çıktığının altını çizen Bulut, “Türkiye’de 34 milyon 158 bin kişinin bir veya birden fazla bankaya bireysel kredi borcu bulunuyor. 2 milyon 86 bin kişi de finansman şirketlerine borçlu” değerlendirmesini yaptı.
'BORÇ, BORÇLA KAPATILIYOR'
Rakamların yurttaşın yaşadığı ekonomik krizi derinden hissettiğini gösterdiğini belirten Bulut, şu açıklamayı yaptı:
“Vatandaşın borcu gırtlağa dayandı. İktidar, halka büyüme masalları anlatıyor. Vatandaş, destekten yoksun esnaf, pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz içerisinde kredi, borç, faiz sarmalında borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Ülkenin yarısı borç harç içinde hayatını idame ediyor."
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