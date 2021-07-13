Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kritik teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Ekonomik düzenlemeleri de içeren, ‘torba kanun teklifi’ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Teklif ile terörle mücadele kapsamında; gözaltı süreleri yeniden düzenleniyor. Gözaltı süreleri 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılacak.
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