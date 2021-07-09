CHP'li Bülbül'den Hayvanları Koruma Kanunu tepkisi: 25 TL ceza artırımı ile kimi caydıracaksınız?

09 Temmuz 2021 Cuma, 11:08

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin kanun teklifi Meclis’ten geçti. Süleyman Bülbül, Meclis’te yaptığı konuşmada kanun teklifinin eksik ve yanlışlarla dolu olduğunu belirtti. En başta kanunun adını "Hayvan Hakları Kanunu" olarak düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Bülbül, “Büyük vaatlerle getirdiğiniz Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklikler beklentileri ne yazık ki karşılamıyor. Komisyon çalışmaları sıralarında milletvekillerinin, STK'lerin, derneklerin söylediği, önerdiği, hatta iktidar partisinin ve Bakanlığın da uzlaştığı maddelerin hiçbiri yok; olanlarsa yaralı parmağı bile sarmıyor” dedi.

"25 LİRA CEZA ARTIRIMIYLA KİMİ CAYDIRACAKSINIZ?"

Bülbül, kanunla hayvan ticaretinin, deneyinin, dövüşlerinin, faytonların, yunus parklarının, sirklerin, hayvanat bahçelerinin devam edeceğinin altını çizerek kanundaki ceza artırımlarını şöyle sıraladı:

“Hayvanlara tecavüz edenlere hayvan başına altı aydan üç yıla kadar; bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence yapanlara veya acımasız ve zalimce muamelede bulunanlara hayvan başına altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu cezaların yatarı yok. Yani suç işleyecek ama cezaevine girmeyecekler. Hayvanların, dinî kurallara riayet etmeden, ehliyetsiz kişilerce kesilmesi hâlinde hayvan başına verilen ceza 25 lira artırılmış, sadece 25 lira. Bir hayvan neslini yok edecek müdahalelerde bulunanlara hayvan başına 191 lira ceza artırımı var. Hayvanlara kötü muamelede bulunanlara hayvan başına 467 lira ceza artırımı var. Ya, arkadaşlar, bu cezalarda caydırıcılık unsuru yok. Bu cezalarla, 25 lira artırımlarla neyi caydıracaksınız? Hayvan ticareti izni olmayanlara ve yasalara aykırı davrananlara ceza artırımı yok, eski usul devam ediyor.”

"ARACISI OLAN ADALET"

Bülbül, cezalarda suçüstü hâli dışında Tarım ve Orman Bakanlığının ve hayvan sahibinin şikâyetine bakılacağını söyledi. Bu düzenlemeyi “Yani ortada bir suç olacak ama Bakan Bey'in, il müdürünün, ilçe müdürünün keyfine göre işlem yapılacak” sözleriyle eleştiren Bülbül şunları söyledi:

“Aracısı olan adalet olur mu arkadaşlar? Peki, sokak hayvanları ne olacak, kim görecek, kim şikâyet edecek? Twitter'a video düşmesini mi bekleyeceksiniz? Adaleti sosyal medyada mı arayacaksınız? Hani hayvanlar duygusal canlılardı, canlı statüsündeydi? Hayvanlara yönelik işlenen suçlarda neden savcılık resen soruşturma yapmıyor? Neden illa bir şikâyet ya da izin beklensin? Hayvan derneklerine bu konuda neden şikâyet hakkı vermiyorsunuz? Çevre katliamlarında, çevre derneklerine tüzüğünde varsa ve aynı zamanda ikametgahı oradaysa suç duyurusunda bulunma ve dava açma hakkı veriyorsunuz ama burada, hayvan derneklerine bu konuda şikâyette bulunma hakkı vermiyorsunuz. Bu düzeltilmeli. Arkadaşlar, cezalar caydırıcı olmadığı sürece hayvan istismarı azalmaz. Hayvanların canlı olduğu statü meselesi olduğu sürece hayvan hakları korunamaz.”