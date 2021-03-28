İmamoğlu'ndan, ‘sana börek yaparım ama oy vermem’ diyen Mahruze Keleş’e ikinci ziyaret

28 Mart 2021 Pazar, 18:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yerel seçimimlerin kampanya döneminde Sultanbeyli’ndeki semt pazarında kendisine, “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” diyen Mahruze Keleş’i ikinci kez ziyaret etti.

'BENİ ONURLANDIRDI'

Mahruze Keleş, ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Keleş, “Ekrem İmamoğlu evladım 2. kez ziyaret edip beni onurlandırdı kendisine teşekkür ediyorum” notunu düştü.

İmamoğlu’nun Mahruze Keleş’e Sultanbeyli’deki semt pazarında sohbetleri esnasında çekilmiş fotoğraf hediye ettiği öğrenildi. Keleş, o fotoğrafı da “Ekrem İmamoğlu başkanımızın hediyesi” diyerek paylaştı.

'3 SENE OLDU HALA GELECEK'

İmamoğlu ile semt pazarındaki diyaloğu medyada yankı bulmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş’i telefonla aramıştı.

İmamoğlu ile Mahruze Keleş’in ikinci buluşmasında o telefona da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ziyaret sözü verdiğini belirten Mahruze Keleş, “Keşke gelseydi. Söz verdi gelecek. ‘İstanbul’a ayak basar basmaz ordayım’ dedi. 3 sene oldu hala gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da en kısa zamanda bekliyorum” diye konuştu.

İmamoğlu’na “Sen lafından hemen geldin. Allah razı olsun” diyen Keleş, “Onu da seviyorum. O da kardeşim sen de kardeşimsin. Bizim partiyle işimiz yok” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yerel seçimden sonra 7 Ağustos 2019 tarihinde Mahruze Keleş’in Sultanbeyli’deki evini ziyaret etmişti.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti. pic.twitter.com/Tshhl57K7F — İBB Haber (@ibbhaberleri) March 28, 2021



