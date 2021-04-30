Ekrem İmamoğlu paylaştı: Bulgur Palas’ı satın aldık; Artık İstanbulluların
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların kullanacağını belirterek "Bulgur Palas’ı İBB olarak satın aldık." açıklaması yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’un yedinci tepesi artık İstanbulluların" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
İstanbul’un yedinci tepesi artık İstanbulluların
Tarihi yarımadanın 7. tepesinde yer alan, yıllardır kaderine terk edilmiş Bulgur Palas’ı İBB olarak satın aldık. Şimdi bu tarihi yapıyı tüm İstanbulluların kullanacağı bir kültür mekanına dönüştüreceğiz.
Şehrimize hayırlı olsun.
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