Ekrem İmamoğlu paylaştı: Bulgur Palas’ı satın aldık; Artık İstanbulluların

30 Nisan 2021 Cuma, 16:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’un yedinci tepesi artık İstanbulluların" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul’un yedinci tepesi artık İstanbulluların

Tarihi yarımadanın 7. tepesinde yer alan, yıllardır kaderine terk edilmiş Bulgur Palas’ı İBB olarak satın aldık. Şimdi bu tarihi yapıyı tüm İstanbulluların kullanacağı bir kültür mekanına dönüştüreceğiz.

Şehrimize hayırlı olsun.