Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in yeni fabrikasını paylaştı

29 Nisan 2021 Perşembe, 09:12

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in Hadımköy'deki fabrikasına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“96 milyon TL’lik yatırım yaparak %41’ini tamamladığımız yeni fabrikamızla daha çok İstanbulluya sağlıklı ve ucuz ekmek üreteceğiz. Fabrikamız olağanüstü hallerde de kesintisiz üretim yapacak.”