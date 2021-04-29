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Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in yeni fabrikasını paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Halk Ekmek’in yeni fabrikasının yapımı hızla ilerliyor” paylaşımıyla fabrikanın yüzde 41'inin tamamlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 09:12

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in Hadımköy'deki fabrikasına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“96 milyon TL’lik yatırım yaparak %41’ini tamamladığımız yeni fabrikamızla daha çok İstanbulluya sağlıklı ve ucuz ekmek üreteceğiz. Fabrikamız olağanüstü hallerde de kesintisiz üretim yapacak.”

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