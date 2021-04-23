Ekrem İmamoğlu çok kızmıştı, Valilik açıklama yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim'deki 23 Nisan törenleriyle ilgili olarak gösterdiği sert tepkiyle ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan’ın 101’nci yıl dönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu, İstanbul'daki 23 Nisan töreninin gerekli özen ve ihtimam gösterilmeden yapılmasıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya tepki gösterdi.
İstanbul Valiliği'nden, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, "23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" denildi.
VALİLİK: EN HAFİF MANADA...
İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki tören sonrası konuşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrasında yapılan bazı açıklamalar nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuna bildirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bugün saat 09.00'da Beyoğlu İlçemizdeki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. maddesiyle düzenlenmiş bulunan 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' törenleri dahilinde çelenk töreni icra edilmiştir" denildi.
"İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur" bilgisi yer alan açıklamada, "Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.
İMAMOĞLU : İSTANBUL'A YAKIŞTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen tören sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu, "Hadsiz bir bayram çelenk koyma töreni yaptı. İstanbul'a yakıştığını düşünmüyorum. İstanbul il milli eğitim müdürü bunu ilk defa da yapmıyor. Aynı özensizlik geçen sene de vardı" demişti.
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