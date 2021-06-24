Ekrem İmamoğlu: Türk kadınına karşı saygısızlık

24 Haziran 2021 Perşembe, 17:31

Sütlüce’deki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Mor Zirve Toplantıları"nın bugün yapılan açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan katıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan'ın bilgilendirme amaçlı yaptığı konuşmanın ardından İBB Başkanı İmamoğlu, zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

"ÇOK CİDDİ TALİHSİZLİK"





Mor Zirve’nin bir başka boyutunun İstanbul Sözleşmesi’ne yapılan haksızlık, hadsizlik olduğunu dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü, bu evrensel bir kavram içeren ve bu kavram içerisinde cinsiyet eşitliğine büyük katkı sunduğunu bütün dünya ülkelerinin kabul ettiği bir mesele üzerinde, toplumu tartıştırmadan, toplumun ne hissettiğini ne düşündüğünü konuşmadan, geçmişte imza atmış insanların bundan vazgeçiyor olması, çok ciddi bir talihsizliktir. Dünya ve ülkemiz açısından talihsizliktir. Türk kadınına karşı saygısızlıktır”

Yabancı kadın konuklarla yaptıkları sohbetlerde bu konunun sürekli gündeme geldiğini aktaran İmamoğlu, “Bu, aslında biraz saygınlığımızı da sıkıntıya sokan bir hamle olmuştur” dedi.

"İKİ DUDAK ARASINDAN ÇIKAN SÖZLERİNE BAĞLI BİR İSTANBUL KENTİ ARTIK YOK"

İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmesinin talihsizliği üzerinden eşitsizliğin daha da derinleşeceği kaygısını yaşadıklarını dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yaşadığımız İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmesinin talihsizliği üzerinden eşitsizliğin daha da derinleşeceği kaygısını da yaşıyoruz. Bu anlamda, bu toplumda şiddeti konuşmak, kadının uğradığı çağ dışı örnekleri yaşamak, bizleri derinden ürkütüyor. Güzel İstanbul’umuzun adını taşıyan bu sözleşmeden geri çekilme umarız ki tekrardan gözden geçirilir, umarız ki geri adım atılır. İBB’nin; tüm kadınların, tüm kadın örgütlerinin seslerinin duyulması noktasında yanlarında olacağını ifade etmek isterim. İstanbul’un demokrasiyi benimseyen kent sakinlerinin, bilim insanlarının, araştırmacıların, STK’ların, bütün paydaşlarının fikirlerine önem veren bir belediyesi var artık. Yani bir tek kişinin zihninde oluşan bir anlayışın, iki dudak arasından çıkan sözlerine bağlı bir İstanbul kenti artık yok. Bu bilinmeli"

"EŞİTSİZLİĞİN ORTADAN KALKTIĞI BİR İSTANBUL’U YÜREKTEN ARZU EDİYORUM"

Oluşturdukları 'Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın kağıt üzerinde bir metin olmadığına dikkat çeken İmamoğlu, kendisinin konunun takipçisi, İBB bünyesindeki kadın çalışanlar ve yöneticilerinin de işin denetleyicisi olacağını vurguladı. “Eşitsizliğin ortadan kalktığı bir İstanbul’u yürekten arzu ediyorum” diyen İmamoğlu, “Emin olun ki, bunu birlikte başaracağımız bir sürecin içerisindeyiz. Umutla, güvenle bunu başaracağız. Lütfen sizler de en güçlü bir biçimde bunun bir parçası olun. Hep birlikte başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

İki gün boyunca sürecek zirvede, konularının uzmanı isimler, farklı oturumlarda görüşlerini dile getirecek.

İBB'den yapılan açıklamada "Oturumlar sonunda ortaya çıkacak rapor, İBB’nin kadına ve cinsiyet eşitliğine dayalı politikalarına yol gösterici olacak" denildi.