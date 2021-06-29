Ekrem İmamoğlu, Twitch yayınına çıkacak

Sosyal medya fenomeni Bahadır Telci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 30 Haziran'da Twitch üzerinden yayın yapacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2021 Salı, 17:35
Ekrem İmamoğlu, Twitch yayınına çıkacak
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'Purplebixi' kullanıcı adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bahadır Telci, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir Twitch yayını yapacaklarını söyledi.

Telci, 'mewzu' etiketiyle yaptığı paylaşımda "Beklenen oldu. 30 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Ekrem İmamoğlu ile yayındayız. Gençlerin sesini duyuracağız, her şey çok güzel olacak. Tekrardan Twitch'e hoş geldiniz başkanım" dedi.


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