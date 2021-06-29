Ekrem İmamoğlu, Twitch yayınına çıkacak
Sosyal medya fenomeni Bahadır Telci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 30 Haziran'da Twitch üzerinden yayın yapacaklarını duyurdu.
'Purplebixi' kullanıcı adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bahadır Telci, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir Twitch yayını yapacaklarını söyledi.
Telci, 'mewzu' etiketiyle yaptığı paylaşımda "Beklenen oldu. 30 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Ekrem İmamoğlu ile yayındayız. Gençlerin sesini duyuracağız, her şey çok güzel olacak. Tekrardan Twitch'e hoş geldiniz başkanım" dedi.
Beklenen oldu! 30 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Ekrem İmamoğlu ile yayındayız. Gençlerin sesini duyuracağız, her şey çok güzel olacak! Tekrardan Twitch'e hoş geldiniz başkanım @ekrem_imamoglu ?? #Mewzu pic.twitter.com/bORHTN0HHo— Bahadır Telci (@purplebixi) June 28, 2021
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