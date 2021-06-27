Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB'den 'Kanal İstanbul' internet sitesi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanal İstanbul'a ilişkin bir site hazırladıklarını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için bir site hazırladıklarını açıkladı.
Twitter üzerinden hem sitenin linkini hem de bir tanıtım videosunu paylaşan İmamoğlu, "Kanal İstanbul denen “beton kanal” ile ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz? Bu siteyi sizin için hazırladık" ifadelerini kullandı.
'KANAL İSTANBUL NEDİR?'
Tanıtım videosunda da şu ifadelere yer verildi:
"Kanal İstanbul nedir? İşin aslı ne? Senin ne düşündüğünü bizden başka kimse umursamıyor ama! Neden destekliyorsun? Ya da neden desteklemiyorsun? Kanal İstanbul'un çevreye, Marmara'ya, İstanbul'a etkilerini biliyor musun? Bilimsel, tarafsız verilerle Kanal İstanbul hakkında her şey kanal.istanbul websitesinde"
Kanal İstanbul denen “beton kanal” ile ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz?— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 26, 2021
Bu siteyi sizin için hazırladık. https://t.co/COQRFo2axD pic.twitter.com/5uQRrakn77
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