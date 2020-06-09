Eksper raporlarına konu hasar dosyalarında dikkat çekici değişim oldu

09 Haziran 2020 Salı, 02:00

Yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre zorunlu trafik sigortası kapsamındaki eksper raporlarına konu hasar dosyası sayısı yüzde 4.5 azalarak 149 bin 572 adede düştü. Kasko sigortası kapsamındaki hasar dosyası sayısı da yüzde 20.3 azalarak 139 bin 645 adede düştü. Böylece geçen yılın hasar dosyalarındaki payı yüzde 47 olan trafik sigortası, bu yıl yüzde 52 pay aldı. Kaskonun payı ise yüzde 53’ten yüzde 48’e düştü.

UCUZ HASAR AZALDI

Görünen o ki kasko yaptıranlardaki azalış, parça maliyetlerindeki artış nedeniyle küçük hasarların sigortaya konu edilmemesi ve tam etkileri bu dönemde görülmese de Covid-19 nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen araç kullanımı hem hasarlardaki genel azalışta hem kaskodaki durumda etkili oldu. Sigorta Bilgi Merkezi verilerinden Allianz Sigorta’nın hazırladığı raporun diğer detayları şöyle:

- Raporlara ‘hasar tutar aralığı”ndan bakınca, kaskoda en çok düşüş yüzde 35 ile ‘501-1000 lira’ arasında. Dosya sayısı 8 bin 181 adet oldu.

- Düşüş “500 lira ve altı”nda yüzde 33 (2 bin 412 adet), ‘1001-1500 lira”da yüzde 31 (10 bin 321 adet), ’1501-2000 lira”da yüzde 30 (9 bin 872 adet), ‘2001-3000 lira”da yüzde 25 (17 bin 166 adet) ve ‘3001 lira ve üstü’nde yüzde 14 (91 bin 693 adet) oldu.

- Zorunlu trafikte ise ‘3001 TL ve üzeri’ maliyetli dosya sayısı yüzde 7 artışla 60 bin 342 adede yükseldi. Ayrıca ‘2001-3000 lira’lık hasar dosyalarında yüzde 4 artış (25 bin 658 adet) artış oldu. Buna karşın ‘500 lira ve altı’nda yüzde 35 (5 bin 905 adet), ‘501-1000 lira’da yüzde 23 (18 bin 914 adet), ‘1001-1500 lira’da yüzde 12 (20 bin 935 adet), ’1501-2000 lira’da yüzde 2 (17 bin 818 adet) düşüş oldu.

ACENTELERİNİ COVID-19’DAN KORUYOR

Anadolu Hayat Emeklilik’in, Covid-19 salgını kapsamında hızla acenteleri için koruyucu tedbir ve destekleri hayata geçirdiği açıklandı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Murat Atalay, “Online eğitimlere ağırlık verdik. Dijital uygulamalar ve acentelerimizin çalışanlarına sağladığımız tabletler sayesinde hizmet seviyelerini yükselterek müşteri memnuniyetini artırdık. Avans ödemeleri, bir kısım giderleri üstlenme, vb. uygulamalarla acentelerimizin likidite yönetimine destek olduk” dedi.

TÜM SALGINLAR POLİÇEYE DAHİL OLACAK

Pandemi olarak ilan edilmesinin ardından sağlık branşında hizmet verdiği 1.3 milyon müşterisinin, “poliçe kapsamı dahilinde olmamasına rağmen”, Covid-19 masraflarını ödeme kararı alan Allianz Türkiye’nin, şimdi de tüm salgın hastalıkları sigorta kapsamına aldığı açıklandı.

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, bundan sonra ortaya çıkabilecek salgın hastalıklarda da, bunlara yönelik masrafları sağlık sigortalılarının poliçe teminat ve limitleri kapsamında karşılayacaklarını belirtti.