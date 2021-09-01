Ekvador Devlet Başkanı Lasso, başkanlık uçağını satışa çıkardı
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, başkanlık uçağını satışa çıkardı. Lasso'nun amacı, verimsiz ve gereksiz harcamaları azaltmak.
Ekvador Devlet Başkanlığı İletişim Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Guillermo Lasso tarafından imzalanan kararname ile başkanlık uçağının doğrudan satışına izin verildiği duyuruldu.
Uçağın satış süreci ile yetkilendirilen Milli Savunma Bakanlığı’na ayrıca gerekli teknik raporların ve ilgili değerlendirmelerin düzenlenmesi görevi verildiği aktarıldı.
SINIRLANDIRILDI
Satışa çıkarılan uçağın resmi makamlarca kullanımı, Başkanlık Genel İdari Sekreterliği tarafından belirlenen istisnai durumlar ile sınırlandırıldığı açıklandı.
Lasso yaptığı açıklamada, “LEGACY EMB-135 BJ başkanlık uçağının satışı hemen başlıyor. Verimsiz ve gereksiz harcamaları azaltmak için kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.
28 MİLYON DOLARA ALINMIŞTI
Satışa çıkarılan başkanlık uçağı 2007 ile 2017 yılları arasında görevde bulunan Ekvador’un eski Devlet Başkanı Rafael Correa hükümeti döneminde Brezilyalı Embraer şirketinden 28 milyon dolara alınmıştı. Toplam 14 yolcu kapasitesine sahip olan uçağın üç ayrı kabini, mutfağı ve bagaj bölümü bulunuyor.
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