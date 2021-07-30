Peru-Ekvador sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Peru'da Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, Peru-Ekvador sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Güney Amerika ülkesi Peru'da Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.10'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. IGP, depremin merkez üssünün Piura kentindeki Sullana sahil bölgesinin 12 kilometre batısı olduğunu ve depremin 36 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, depremde mal ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü, depremin La Libertad ve Tumbes eyaletlerinde de hissedildiğini açıkladı. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 16. yüzyılda inşa edilen Piura Katedrali’nde deprem nedeniyle hasar meydana geldiği belirtildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, katedralin dışında toplanan insanların panik dolu anları ve bir süpermarkette sarsıntının etkisiyle ürünlerin yere saçıldığı görüldü. Deprem denize yakın bölgelerde toprak kaymasını tetiklerken, yerde de yarıklar oluşmasına neden oldu.
Ekvador Jeofizik Enstitüsü ise depremin Ekvador’da yerel saatle 12.15'te hissedildiğini duyurdu.
Video Haberler
- Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
- Trafo bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı
- Baraja giren 3 kız çocuğu kayboldu
- Marmaris'teki yurttaşlara çağrı
- Cinsel saldırıya maruz bırakılan kedi tedaviye alındı
- Kendisine para vermeyen annesini rehin aldı
- Yangında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi
- Hindistan'da toprak kayması: 204 kişi mahsur kaldı
- İzmir’de korkutan baca yangını
- Hacı Bektaş Veli Festivali ertelendi
En Çok Okunan Haberler
- Tuğba Özay'ın son durumu belli oldu
- Marmaris'teki orman yangının nedeni belli oldu
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu öğrenince sildiler
- AKP, MHP’ye kapıyı açtı
- Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?
- Bakan Çavuşoğlu'na Manavgat'ta protesto
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Erdoğan ve tüm bakanlara istifa çağrısı