El Salvador'dan bedava Bitcoin hamlesi

25 Haziran 2021 Cuma, 11:28

Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kullanılmasını yasallaştıran ilk ülke olan ve bu sayede haritada parmakla gösterilen ülkelerden biri olup ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen El Salvador'da yeni dijital cüzdan görücüye çıkarıldı.

?Sputnik'in aktardığına göre, Devlet Başkanı Nayib Bukele, düzenlediği basın toplantısında, 'Chivo' adı verilen bu resmi dijital cüzdanın Bitcoin kullanımının temelini oluşturacağını açıkladı. 'Chivo', El Salvador'da konuşulan İspanyolcada argoda 'havalı' anlamına geliyor.

?Bitcoin yasasının 7 Eylül'de yürürlüğe girmesinin ardından kullanıma sunulacak bu dijital cüzdan, bir uygulama olarak hem Android hem iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlara indirilebilecek. Piyasadaki diğer dijital cüzdanlarla da uyumlu olacak Chivo'yu indiren her vatandaşa 30 dolarlık Bitcoin hediye edilecek.

Bir diğer resmi para birimi olan doların kullanımına devam edilecek ülkede Bitcoin kullanımı zorunlu tutulmayacak.