Elazığ’da 3,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Şeref aylığında soy adı yetti
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
- Kaplan 'çok tehlikeli' dedi, Soylu 'garanti' verdi
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Salgın koşullarında kent 2 gün susuz bırakılacak
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Şeref aylığında soy adı yetti
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
- Kaplan 'çok tehlikeli' dedi, Soylu 'garanti' verdi
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Salgın koşullarında kent 2 gün susuz bırakılacak