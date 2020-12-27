Elazığ’da 3,7 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2020 Pazar, 23:49
Elazığ’da 3,7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.


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