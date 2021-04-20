Elazığ'da, çalıştığı inşaatta başına demir düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde inşaatta çalışan Özkan Ataş (37), mesaisi sırasında üst kattan başına demir düşmesi sonucu hayatını kaybetti

DHA
20 Nisan 2021 Salı, 18:00
Elazığ'da, çalıştığı inşaatta başına demir düşen işçi hayatını kaybetti
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Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde inşaatta meydana geldi. Vinçle üst katlara çıkarılan demir, inşaat işçisi Özkan Ataş'ın başına düştü.

Ataş'ın mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ataş ardından ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Ataş, Elazığ'daki hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. 37 yaşındaki Özkan Ataş'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.  





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