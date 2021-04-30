Elçin Sangu'dan 'aşı' göndermesi: Bize kilitleyecekler matmazel!

30 Nisan 2021 Cuma, 09:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki akşam yaptığı aşı açıklaması sosyal medyada tartışılmaya devam ediliyor. Koca'nın açıklamalarının ardından bir Twitter kullanıcısının, "Acun Ilıcalı’yı ülkeye çağırın, canlı yayın yapıp aşı parası toplayıp bizi aşılatsın. Başka çare kalmadı" şeklindeki ironik paylaşımını alıntılayan gazeteci Maklube Cengiz, "Yemin ederim benzer bir şeyi Haluk Levent yapar diye konuştuk bugün. Yani artık biz kendi aramızda para toplayıp halledeceğiz bari aşıyı getirin bir şekilde, yeter!" diye yazdı.

Cengiz'in bu tweetine ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan yanıt geldi. Cengiz'in paylaşımına eleştirel bir tweetle destek veren Sangu, "Aşıyı da bize kilitleyecekler matmazel" diye yazdı.