Elçin Sangu'dan 'aşı' göndermesi: Bize kilitleyecekler matmazel!
Oyuncu Elçin Sangu, Twitter'dan koronavirüs aşısı tedariğinde ve uygulanmasında yaşanan başarısızlıkları eleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki akşam yaptığı aşı açıklaması sosyal medyada tartışılmaya devam ediliyor. Koca'nın açıklamalarının ardından bir Twitter kullanıcısının, "Acun Ilıcalı’yı ülkeye çağırın, canlı yayın yapıp aşı parası toplayıp bizi aşılatsın. Başka çare kalmadı" şeklindeki ironik paylaşımını alıntılayan gazeteci Maklube Cengiz, "Yemin ederim benzer bir şeyi Haluk Levent yapar diye konuştuk bugün. Yani artık biz kendi aramızda para toplayıp halledeceğiz bari aşıyı getirin bir şekilde, yeter!" diye yazdı.
Cengiz'in bu tweetine ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan yanıt geldi. Cengiz'in paylaşımına eleştirel bir tweetle destek veren Sangu, "Aşıyı da bize kilitleyecekler matmazel" diye yazdı.
Video Haberler
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan 'muafiyet belgesi' açıklaması
- Demirtaş'ın hapis cezası onandı
- 1 Mayıs eylemine George Floyd'u hatırlatan müdahale
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- MEB'den ek ücret açıklaması
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- Kaftancıoğlu'ndan 'Erdoğan'a tazminat' açıklaması
- Rusya'dan Erdoğan açıklaması
- Erdoğan'dan memur maaşlarına ilişkin açıklama