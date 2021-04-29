Son dakika... Bakanlıktan BioNTech aşısıyla ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Koca'nın BioNTech aşısında iki doz aralığının 6-8 haftaya çıkarılacağını açıklamasının ardından, Bakanlıktan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 09:43
Son dakika... Bakanlıktan BioNTech aşısıyla ilgili yeni açıklama
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurdu. 

Kararın, mevcut randevuları da etkilediği belirtilmişti. Bu kapsamda, randevular düşürülmüştü. Ancak, bu uygulamadan vazgeçildi.

Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını duyurdu. Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek.


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