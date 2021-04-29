TTB Genel Sekreteri Prof. Bulut: BioNTech aşısında iki doz arasına 50-60 gün koymayı ilk kez Türkiye deneyecek

İşte Prof. Vedat Bulut’un açıklamalarından satırbaşları:

“Ülkeler aşı tedarikinde sıraya girmiş durumdalar. Biz bu konuyu Mayıs-Haziran aylarında öngörmüş ve belirtmiştik. Zengin ülkeler aşı tedariklerini bağlarlarsa pek çok ülke aşıya ulaşamayacak dedik. 59 ülkede aşı girişi sıfır durumda. Bunlar Asya'nın ve Afrika'nın fakir ülkeleri. Türkiye kendi ekonomik ölçeği içerisinde belirli bir miktar aşı sağlayabildi, aşı miktarı da 30 milyonun altında. Bu nedenle özellikle ikinci Pfizer/Biontech ve ilk doz Sinovac aşısında sorun çıktığı görülüyor. Örneğin 3 Mayıs'a kadar Sinovac randevusu verilemiyor çünkü ikinci doz için ayrılan bir stok vardı. Bir taraftan da Biontech aşısında ikinci dozlarının yapılması için gerekli olan süre geçiyor.”

'MEVZUATI 8 AY SONRA YAPABİLDİK'

“Süre bilimsel olarak esnetilemez. Tıbbi Ürünler Yönetmeliği var nasıl onaylandığına dair. 11 Aralık'ta acil kullanım onayıyla iki madde eklediler. Demek ki mevzuat da bile o kadar geri kalmışız ki 11 Mart'ta Türkiye'ye gelen pandeminin ancak 7-8 ay sonra mevzuatını oluşturabildiler. Acil kullanım onayı bazı belgelerle yapılıyor o belgelerde Pfizer için verilen süre belli. Sinovac için de 14-28 gün. Biz 14 günün 28 güne uzatılmasına itiraz etmedik TTB olarak çünkü 14 ve 28’inci günde antikor sonuçlarına ilişkin İkinci faz verileri vardı ve antikor yanıtında önemli bir sorun yoktu. Şimdi iki doz arası 6-8 haftaya çıkarılması demek 14-28 gün yerine 50-60 güne çıkarmak demek. Böyle bir kullanım test edilmiş değil. Aşının koruyuculuk oranıyla ilgili böyle bir test yok. Türkiye denemiş olacak.”

'120-150 MİLYON DOZ AŞI GEREKİYOR'

Bizim zaten aşı politikamız son derece yanlış uygulandı hem de en baştan. Planlama yapılırken çok daha fazla aşı çeşitliliği ile nüfusun belirli bölümlerine o getirilen aşıların uygulanmasıyla herhangi bir çifte standart da yaratmadan çok sayıda aşı temin ederek yürütmeleri gerekiyordu. Biz en başından beri 120-150 milyon doz aşıya ihtiyacımız olduğunu söylemiştik.”