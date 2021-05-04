Elektrik faturalarında 100 TL'nin 30 TL'si şirket kasasına
Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ile her 100 TL’lik faturanın 30 TL’si şirketlerin kasasına girerken yurttaşın “Harcadığımızdan fazlasını ödüyoruz” tepkisi TEDAŞ’ın verilerine yansıdı. 2020 yılında elektrik faturalarına yönelik şikâyetler, 2017 yılına oranla tam yüzde 941 arttı.
Yurttaşların en büyük gider kalemlerinden biri olan elektrik faturalarına yönelik itirazlar her geçen yıl katlandı. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinden sonra, “şişiriliyor” eleştirilerine konu olan elektrik faturalarıyla ilgili 2020’de yapılan şikâyetler, 2017’ye göre yüzde 941 arttı.
Ülkede 2014’ten 2021 yılına kadar yurttaşın elektrik faturası 2,2 kat artarken elektrik faturasına yansıyan dağıtım bedeli ise üç kat büyüdü. Yurttaşın elektrik faturalarına ilişkin, “Harcadığımızdan fazlasını ödüyoruz” eleştirisi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) verilerine de yansıdı.
ŞİKÂYETLER HER GEÇEN YIL ARTTI
BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, TEDAŞ’ın faaliyet raporuna göre, 2017’de kuruma bildirilen toplam 12 bin 614 şikâyetin yalnızca 112’sini elektrik faturalarına yönelik şikâyetler oluşturdu. 2017 yılında kurum en çok, “genel aydınlatma” başlığı altında yapılan şikâyetlere muhatap oldu. 2018’de ise fatura şikâyetleri, 2017’ye oranla altı kat artarak, 643’e ulaştı. 2018 yılında yapılan tüm şikâyetler içinde fatura şikâyetlerinin payı yüzde 1,47 ile ifade edildi.
Elektrik faturalarına ilişkin şikâyetler, 2019 yılında üç haneli sayıları gördü. Buna göre, 2019 yılında toplam bin 101 elektrik faturası itirazı yapıldı. Fatura şikâyetlerinin toplam şikâyetler içindeki oranı yüzde 3,17’ye ulaştı.
Artış, 2020’de de sürdü. TEDAŞ’ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, yıl içinde bin 166 fa tura şikâyeti toplandı. 2020 yılında en çok, “genel aydınlatma” başlığı altında şikâyet toplayan kuruma, “yatırım şikâyeti” konulu 2 bin 92, “Elektrik kesintileri” konulu ise bin 319 şikâyet iletildi. Faturalara yönelik itirazlarda 2017 yılına oranla 2020 yılında yaşanan artış yüzde 941 olarak kaydedildi.
100 LİRANIN 30’U ŞİRKET KASASINA
Elektrik dağıtımının 2013 yılında 21 bölgeye bölünerek özelleştirilmesi, biriken borçları ve altyapı eksikliklerini beraberinde getirdi. Yurttaşların dağıtım şirketlerine ödediği bedel son beş yılda üç kat artarken altyapı eksiklikleri, elektrik kesintilerinin olağan hale gelmesine neden oldu. Yurttaşın elektrik için ödediği her 100 TL’nin 30 TL’si şirketlerin kasasına girdi.
Video Haberler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Gazeteciden flaş iddia: Mehmet Cengiz'den Koç'a dev vaat
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- Son ankette çarpıcı Z kuşağı detayı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu