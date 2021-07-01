Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı
İstanbul Sultangazi’de 15 yaşındaki Elif Çakal’ın taş ocakları çevresinde bulunan bir uçurumdan 'düşerek' şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 arkadaşı için yakalama kararı çıkarıldı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.
DÖVÜLDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra Çakal'ın cansız bedeni bulundu.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden bir kaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu. Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.
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