Elon Musk duyurdu: 'En iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağım'

22 Ocak 2021 Cuma, 10:03

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz senelerde bir yarışma düzenlemiş ve en iyi karbon yakalama teknolojisinde son 5’e kalan finalistlere 5’er milyon dolar bağış yapmıştı.

Musk bu kez, Twitter üzerinden yine benzer bir yarışma düzenleyeceğini ve finale kalan kişiye 100 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu. Yarışması hakkında henüz detaylı bilgi vermeyen Musk, önümüzdeki hafta daha açıklayıcı bir paylaşım yapacağını belirtti.

Musk söz konusu paylaşımında, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada tam olarak şu ifadelerde bulundu; “En iyi karbon yakalama teknolojisi sistemine 100 milyon dolar bağış yapacağım. Detaylar gelecek hafta” ifadelerini kullandı.

Musk daha önce bir paylaşımda bulunarak, takipçilerine büyük servetini nerelere harcaması gerektiğini sormuştu.