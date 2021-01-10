Elon Musk neden tüm mülklerini sattığını açıkladı: 'Mars'ta şehir inşa etmek için kaynak gerekecek'
Dünyanın en zengin kişisi unvanını elde eden SpaceX ve Tesla kurucusu Elon Musk’ın Mars’ın kolonileştirilmesi için sahip olduğu tüm mülkleri satmaya niyetli olduğu bildirildi.
Sputnik'in Business Insider'a dayandırdığı haberine göre Musk, Mars'ta özerk bir şehir inşa etme niyetinin ciddiyetini göstermek için sahip olduğu tüm mülkleri satma niyetinde olduğunu beyan etti.
Musk, “Finansal açıdan, şirketlerin hisseleri dışında üzerimde nerdeyse değerli hiçbir şey kalmayacak” diyerek, şunları kaydetti:
“İş yerinde sıkı çalışma olduğunda fabrikada ya da ofiste uyumam daha iyi olacak. Tabii ki çocuklar olacaksa bir konuta ihtiyaç olacak, fakat onu kiralayabilirim ya da başka bir yolunu bulabilirim.”
ABD’li insanı, “İnsanlığın uzay medeniyeti ve gezegenler arası bir tür olmasının önemli olduğuna inanıyorum. Ve Mars'ta bir şehir inşa etmek için çok fazla kaynak gerekecek” ifadelerini kullandı.
Musk’ın geçen yıl bazı değerli mülklerini sattığı belirtilmişti. ABD’li girişimci, mülklerini satarak Mars'ta özerk bir şehir inşa etme niyetinin ciddiyetini ortaya koymuş olacak.
Musk, geçen ay önümüzdeki 6 yıl içinde Mars’a insan göndermenin gerçek olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.
Daha önce Musk’ın, 185 milyar doları aşan servetiyle bu unvanı 2017’den beri elinde tutan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi unvanını elde ettiği bildirilmişti.
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