Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, servetini nasıl harcaması gerektiğine dair öneriler istedi

09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:09

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Tesla CEO'su ve SpaceX'in kurucusunun net değeri perşembe günü New York'ta 188,5 milyar dolar (yaklaşık 1,4 trilyon TL) olarak kaydedildi. Bu miktar Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan 1,5 milyar dolar (yaklaşık 11 milyar TL) daha fazla.

Tesla'nın piyasa değeri, şirketin değerinin şu anda en büyük 9 otomobil firmasınınkine neredeyse eşit olduğu anlamına geliyor. Tesla, 2019 mali yılında 10,6 milyon araç satan Toyota'ya kıyasla 2020'de sadece 499 bin araç piyasaya çıkarmasına rağmen bu seviyeye erişti.

Servetindeki hızlı artışla, bunu nasıl kullanacağına dair tavsiye isteyen Musk şunları söyledi:

"Eleştirel geri bildirim ve gerçekten fark yaratabilecek şekilde para bağışlama (bu göründüğünden çok daha zor) tavsiyelerine her zaman tamamen açığım" dedi.

Btw, critical feedback is always super appreciated, as well as ways to donate money that really make a difference (way harder than it seems) — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2021

Musk, Jeff Bezos'u geçtikten sonra bu hedefleri vurgulayan eski bir tweet'ini de paylaştı. Musk'ın tweet'inde şu ifadeler yer aldı:

"Amacım, servetimin yaklaşık yarısıyla dünyadaki sorunları çözmeye çalışırken diğer yarısıyla da Dünya'ya bir meteor çarpması ya da kendi kendimizi bitireceğimiz bir 3. Dünya Savaşı çıkması durumunda, tüm canlıların yaşamının devam etmesi için Mars'ta kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak."

Musk ayrıca, "Neden para istediğimi soruyor olmalısınız. Sebebi düşündüğünüz gibi değil. Eğlenmek için çok az zamanım var. Tatil evi ya da yat gibi şeylerim de yok" diye devam etti.

Bazı kullanıcılar Musk'ın düşük gelirli ailelerden gelen çocuklara Chromebook bağışlaması, yeterli finansal kaynağı olmayan devlet okullarına yardım etmesi ya da eğitici eğlence fırsatları yaratması gerektiğini önerdi.

Ancak, Musk'ın göz önündeki hayırseverliği geçmişte sorgulanmıştı. Guardian'ın 2019'da elde ettiği belgeler, CEO'nun kendi hayır kurumu Musk Vakfı'nın milyarderin kendi projelerine ve ailesine nasıl fayda sağladığını göstermişti.

Görünüşe göre vakıf, yapay zeka araştırmalarına diğer hayır kurumlarına kıyasla daha fazla para yardımı yaptı.

Quartz'a göre Musk, Silikon Vadisi'ndeki giriş hızlandırma programı Y Combinator'ın yönettiği araştırma grubu YC.org'a 10 milyon dolarlık (yaklaşık 74 milyon TL), Vanguard ve Fidelity'ye de 50'şer milyon dolarlık (yaklaşık 370 milyon TL) iki bağışta bulundu. Bu bağışlar, "Global Green Usa" ve Ulusal Yaban Hayatı Federasyonu'na yaptığı bağışları gölgede bıraktı.