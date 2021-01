Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, servetini nasıl harcaması gerektiğine dair öneriler istedi

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Tesla CEO'su ve SpaceX'in kurucusunun net değeri perşembe günü New York'ta 188,5 milyar dolar (yaklaşık 1,4 trilyon TL) olarak kaydedildi. Bu miktar Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan 1,5 milyar dolar (yaklaşık 11 milyar TL) daha fazla.

Tesla'nın piyasa değeri, şirketin değerinin şu anda en büyük 9 otomobil firmasınınkine neredeyse eşit olduğu anlamına geliyor. Tesla, 2019 mali yılında 10,6 milyon araç satan Toyota'ya kıyasla 2020'de sadece 499 bin araç piyasaya çıkarmasına rağmen bu seviyeye erişti.

Servetindeki hızlı artışla, bunu nasıl kullanacağına dair tavsiye isteyen Musk şunları söyledi:

"Eleştirel geri bildirim ve gerçekten fark yaratabilecek şekilde para bağışlama (bu göründüğünden çok daha zor) tavsiyelerine her zaman tamamen açığım" dedi.

