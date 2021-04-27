Grimes'e Elon Musk eleştirisi: Böyle bir adamla nasıl uyuyorsun?
Elon Musk'ın altıncı çocuğunun annesi olan şarkısı Grimes, sosyal medyada erkek arkadaşına yöneltilen, "Gezegeni ve insanlığı yok eden adamla birlikte nasıl uyuyorsun?" tarzı suçlamalara yanıt verdi.
Şarkıcı Grimes, teknoloji dahisi sevgilisi Elon Musk'ı,
kendi TikTok hesabındaki yorumlarla hedef alan bir dizi suçlamaya karşı
savundu.
Musk, önümüzdeki ay Saturday Night Live adlı şov programına
ev sahipliği yapmasına büyük bir tepki gelmesinin ardından son zamanlarda ABD
basınında manşetlerde yer almıştı.
Musk'ın altıncı çocuğunun annesi olan 33 yaşındaki Grimes,
bir süre önce yayınladığı bir videoya gelen, "Gezegeni ve insanlığı yok
eden adamla birlikte nasıl uyuyorsun?" yorumunu yapan bir hayranına yanıt
verdi.
Grimes yanıtında, "Bunları nasıl yapıyor? Tüm kariyeri,
seyahat / enerji gibi hayatı sürdürülebilir ve çevreci hale getirmekle ilgili.
Derin bir dalışa değer" ifadesini kullandı.
"O BİR ERKEK HAKLARI SAVUNUCUSU DEĞİL"
Şarkıcının bir başka takipçisi, "Onun erkek hakları
savunucusu olmadığını doğrulayabilir misin? Bazı insanlar internette bunu
söylüyor ve ben endişeliyim" dedi.
Grimes, bu yoruma da şöyle yanıt verdi:
"Öyle biri değil. Twitter'daki bazı noktalarda çok
olgunlaşmamıştı ama eski SpaceX başkanı, tıpkı Neuralink'teki sağ kolu gibi bir
kadındı."
"ÇÖZEBİLECEĞİ SORUNLARA ODAKLANIYOR"
Bir başka takipçisi Grimes'e Musk'la ilgili olarak, eğer
gerçekten bir milyarderse dünyadaki açlık sorununu neden bitirmediğini sordu.
Grimes'in cevabı şöyle oldu:
"İnsanlar bunu sormaya devam ediyor, ama sadece para
vermek sorunu çözmez. O, çözebileceğini bildiği sorunlara odaklanmaya çalışıyor
ve bunlar gerçekten temel sorunlar."
Elon Musk'ın 177,6 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu
biliniyor. 49 yaşındaki mühendis ve teknoloji girişimcisi, Tesla, SpaceX ve
Neuralink şirketlerinin kurucusu.
MARS KOLONİSİ İÇİN YATIRIM YAPIYOR
Mars'ta koloni kurmak için en fazla yatırım yapanların
başında gelen milyarder girişimci, Mars keşfine ilişkin geçtiğimiz günlerde
önemli bir açıklama yaparak, Kızıl Gezegen'e gidecek ilk kişilerin muhtemelen
öleceğini söyledi.
Musk, SpaceX'in gelecekte Mars'a turizm uçuşları da düzenleyeceğini aktardı.
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