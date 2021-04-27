Grimes'e Elon Musk eleştirisi: Böyle bir adamla nasıl uyuyorsun?

27 Nisan 2021 Salı, 08:49

Şarkıcı Grimes, teknoloji dahisi sevgilisi Elon Musk'ı, kendi TikTok hesabındaki yorumlarla hedef alan bir dizi suçlamaya karşı savundu.

Musk, önümüzdeki ay Saturday Night Live adlı şov programına ev sahipliği yapmasına büyük bir tepki gelmesinin ardından son zamanlarda ABD basınında manşetlerde yer almıştı.

Musk'ın altıncı çocuğunun annesi olan 33 yaşındaki Grimes, bir süre önce yayınladığı bir videoya gelen, "Gezegeni ve insanlığı yok eden adamla birlikte nasıl uyuyorsun?" yorumunu yapan bir hayranına yanıt verdi.

Grimes yanıtında, "Bunları nasıl yapıyor? Tüm kariyeri, seyahat / enerji gibi hayatı sürdürülebilir ve çevreci hale getirmekle ilgili. Derin bir dalışa değer" ifadesini kullandı.

"O BİR ERKEK HAKLARI SAVUNUCUSU DEĞİL"

Şarkıcının bir başka takipçisi, "Onun erkek hakları savunucusu olmadığını doğrulayabilir misin? Bazı insanlar internette bunu söylüyor ve ben endişeliyim" dedi.

Grimes, bu yoruma da şöyle yanıt verdi:

"Öyle biri değil. Twitter'daki bazı noktalarda çok olgunlaşmamıştı ama eski SpaceX başkanı, tıpkı Neuralink'teki sağ kolu gibi bir kadındı."

"ÇÖZEBİLECEĞİ SORUNLARA ODAKLANIYOR"

Bir başka takipçisi Grimes'e Musk'la ilgili olarak, eğer gerçekten bir milyarderse dünyadaki açlık sorununu neden bitirmediğini sordu.

Grimes'in cevabı şöyle oldu:

"İnsanlar bunu sormaya devam ediyor, ama sadece para vermek sorunu çözmez. O, çözebileceğini bildiği sorunlara odaklanmaya çalışıyor ve bunlar gerçekten temel sorunlar."

Elon Musk'ın 177,6 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu biliniyor. 49 yaşındaki mühendis ve teknoloji girişimcisi, Tesla, SpaceX ve Neuralink şirketlerinin kurucusu.

MARS KOLONİSİ İÇİN YATIRIM YAPIYOR

Mars'ta koloni kurmak için en fazla yatırım yapanların başında gelen milyarder girişimci, Mars keşfine ilişkin geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yaparak, Kızıl Gezegen'e gidecek ilk kişilerin muhtemelen öleceğini söyledi.

Musk, SpaceX'in gelecekte Mars'a turizm uçuşları da düzenleyeceğini aktardı.