Elon Musk'ın paylaşımı hisseleri uçurdu

Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı'Baby Shark' paylaşımının ardından Samsung Publishing'in hisseleri uçtu.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 16:33
Elon Musk'ın paylaşımı hisseleri uçurdu
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Viral bir YouTube şarkısı olan Baby Shark’ın yapımcısında hisseye sahip olan Samsung Publishing’in hisseleri Elon Musk’ın Twtitter paylaşımı sonrası yüzde 10 yükseldi.

EN YÜKSEK SEVİYE

Şarkının yapımcısı SmatStudy’deki en büyük ikinci pay sahibi olan Samsung Publishing, yüzde 10 yükselerek 7 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



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