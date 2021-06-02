Elon Musk'ın paylaşımı hisseleri uçurdu
Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı'Baby Shark' paylaşımının ardından Samsung Publishing'in hisseleri uçtu.
Viral bir YouTube şarkısı olan Baby Shark’ın yapımcısında hisseye sahip olan Samsung Publishing’in hisseleri Elon Musk’ın Twtitter paylaşımı sonrası yüzde 10 yükseldi.
EN YÜKSEK SEVİYE
Şarkının yapımcısı SmatStudy’deki en büyük ikinci pay sahibi olan Samsung Publishing, yüzde 10 yükselerek 7 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Video Haberler
- Yunus Günçe'den çok konuşulacak 'kısıtlama' videosu
- CHP'li Özel, Şentop'u yerden yere vurdu
- Gergin anlar! Sedat Peker tartışması TBMM'ye damga vurdu
- Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Türkiye'nin ünlü markası resmen iflas etti
- Erdoğan'ın programındaki saate dikkat
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- Kütahyalı'dan, Alçı'ya ültimatom
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Peker ile ilişkisi
- Nagehan Alçı'dan, Kütahyalı'ya sert tepki
- TRT nasıl saklayacağını şaşırdı