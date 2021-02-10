Elon Musk'tan '3. Dünya Savaşı' öncesi 'Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurma' hedefi

10 Şubat 2021 Çarşamba, 09:50

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 2020 Mars Topluluğu Sanal Konvansiyonu'nda yaptığı açıklamada, muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan önce Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir yaratma hedefi olduğunu söyledi.

"SADECE BİRKAÇ KİŞİ VEYA BİR ÜS DEĞİL"

Sputnik'in aktardığına göre Musk, yaptığı açıklamada "Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir yaratmayı hedeflemenin yararlı olacağını düşünüyorum. Bu hedef olmalı; sadece birkaç kişi veya bir üs değil, kendi kendini idame ettiren bir şehir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan nükleer bir yıkım dahil herhangi bir sebeple Dünya'dan tedariğin gelmemesi halinde Mars kolonisinin yok olup olmayacağını test etmenin önemli olduğunu belirten Musk, "3. Dünya Savaşı'ndan önce ya da sonra Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir yaratabilecek miyiz? Umarım 3. Dünya Savaşı asla çıkmaz, ancak sonra bunu gerçekleştirme olasılığı düşük" dedi.

Musk, "Bu şehri muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan önce kendi kendine yetecek şekilde ayakta tutmaya çalışmalıyız" diye ekledi.

"ŞU ANDA BİRAZ CILIZ GÖRÜNÜYORUZ"

Bununla birlikte insanlığın karşılaşacağı; büyük bir savaş, büyük bir yanardağ patlaması, meteor çarpması ya da kendi kendini yok etme gibi ihtimallerin bulunduğu değerlendirmesini yapan Musk, "Açıkçası, medeniyet mevcut durumda çok güçlü görünmüyor, biliyorsunuz, şu anda biraz cılız görünüyoruz" yorumunda bulundu.

Kendi kendine yetmediği sürece Mars'ın bir kaçış seçeneği olamayacağına dikkat çeken milyarder, bunun da muhtemelen kendi yaşam süresi içerisinde gerçekleşmeyeceğini kaydetti.

"Yakında öleceğiniz başka bir yere taşınıyorsanız, bir cankurtaran botuna sahip olmak anlamsızdır. Bu sayılmaz" diyen Musk, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten bir bütün olarak medeniyet için varoluşsal riski en aza indirmek ve uzay yolculuğu yapan bir medeniyet ve birden fazla gezegende yaşayan bir tür olduğumuz bir geleceğe sahip olmakla ilgili."