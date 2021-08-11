Elon Musk'tan 'kripto para' kararı
Ünlü milyarder Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, uzaydan dünyaya reklam yansıtmaya hazırlanıyor. Reklam için ödemelerde ise kripto para kullanılacak.
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ve Kanadalı Geometric Energy Corporation (GEC) ile işbirliğine giderek uzaydan dünyaya reklam yansıtmaya hazırlanıyor. Fırlatılacak uyduya yerleştirilecek ekrandan reklam gösterimi yapılacak. Reklam için ödemelerde ise kripto para kullanılacak.
NTV'de yer alan habere göre, uydunun bir yüzünde dijital bir ekran olacak. Bu sayede uzaydan dünyaya reklam gösterilebilecek. Yeryüzünden bakıldığında havada ışıklı bir reklam panosu görülecek. Bu ekran sanatsal çalışmalar için de kullanılabilecek.
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CubeSat'ın 2022'de fırlatılması planlanıyor. Reklam ödemeleri ise özel olarak üretilen tokenlarla yapılacak. Söz konusu tokenlar Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralarla satın alınabilecek. GEC bunun yanında Elon Musk'ın favori kripto paraları arasında yer alan Dogecoin'le de ödeme almayı hedeflediğini duyurdu.
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