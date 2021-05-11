Elon Musk'tan takipçilerine Dogecoin sorusu: Dogecoin ile ödeme olsun mu?

11 Mayıs 2021 Salı, 12:20

Elon Musk, takipçilerine Tesla'nın Dogecoin ile ödeme kabul edip etmemesi gerektiğini sordu.

Musk'ın twitter üzerinden açtığı ankete 40 dakika içerisinde 850 bine yakın kullanıcı katıldı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Musk'ın ABD'deki ünlü 'Saturday Night Live' televizyon programına katılıp Dogecoin ile ilgili konuşacağına işaret eden Twitter paylaşımı sonrasında heyecanlanan Dogecoin yatırımcıları şovda aradığı mesajları bulamamıştı.

Şovun açılış bölümünde Musk 'Saturday Night Live’a ev sahipliği yapmak bir onur, bunu kastediyorum. Bazen bir şeyi söyledikten sonra ‘bunu demek istiyorum’ demem gerekiyor" diye konuştu. Musk'a şovunda annesi Maye Musk eşlik etti. Musk'ın annesi şov sırasında "Anneler Günü hediyen umarım Dogecoin değildir" derken Musk "Evet, öyle" diye karşılık verdi.

Musk'ın şova katılmasından önce 73 sentin üzerine çıkarak rekor kıran Dogecoin, şovun ardından yüzde 29 düşüş yaşadı ve 51 sent seviyelerini test etmişti.

NEDEN BİTCOİN İLE TESLA SATMAYA BAŞLADI?

Coindesk’ten J.P Koning’e göre, Elon Musk Bitcoin ile ödeme sistemini, ödeme iadelerindeki zararını azaltmak için kullanıyor olabilir.

ABD’de neredeyse tüm eyaletlerde otomotiv müşterilerini fabrika hatalarından dolayı meydana gelen problemlerden koruyacak bir yasa olduğunu belirten Koning, böylece hatalı ya da arızalı araba alan müşterilerin paralarını geri alabilme haklarının olduğunu söylüyor.

Eyaletlere göre değişen iade süreleri bulunmakla beraber, yeni araba alan kişiler bu süre zarfında araba satıcısına haklarıyla ilgili başvuruda bulunabiliyor. Araba satıcısı öncelikle arabayı düzeltmek için uğraşabilirken başarısız olması durumunda tüm parayı iade etmek zorunda.