Elon Musk'tan kripto para uyarısı: Dikkatli yatırım yapın

07 Mayıs 2021 Cuma, 12:06

Elon Musk, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide, “Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” dedi.

Hafta başında yaptığı bir paylaşımda 8 Mayıs’ta konuk olacağı Saturday Night Live şovuna işaret ederek “Dogefather” vurgusunda bulunmuştu. Musk’ın bu programda ne açıklayacağı ise merak konusu.





Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2021

Son 7 günde yüzde 87,1 yükseliş kaydeden Dogecoin, yarınki program öncesinde bugüne yüzde 8 düşüşle başladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Şubat ayında katıldığı bir panelde kripto paraların para aklamak için kullanıldığını ve uzun zamandır bir finansal terörizm aracı olduğunu söylemişti.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise “Elon'ın çok parası var ve çok yönlü biri. Onun Bitcoinlerinin aşağı ya da yukarı gitmesi beni endişelendirmiyor. Eğer Elon'dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız” demişti.