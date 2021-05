Elon Musk'tan kripto para uyarısı: Dikkatli yatırım yapın

Elon Musk, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide, “Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” dedi.

Hafta başında yaptığı bir paylaşımda 8 Mayıs’ta konuk olacağı Saturday Night Live şovuna işaret ederek “Dogefather” vurgusunda bulunmuştu. Musk’ın bu programda ne açıklayacağı ise merak konusu.

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq