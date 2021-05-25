Elvan: 20 yılda, 72 milyar TL özel iletişim vergisi toplandı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan; 20 yılda, 72 milyar 996 milyon 502 bin lira özel iletişim vergisi toplandığını açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, şimdiye kadar ne kadar özel iletişim vergisi toplandığını ve nereye harcandığını sordu.
Bakan Elvan, Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta; 2000 yılından bugüne yaklaşık 20 yılda 72 milyar 996 milyon 502 bin lira vergi toplandığını belirtti.
Elvan’ın yanıtına göre en fazla iletişim vergisi 2016 yılında toplandı ve 4 milyar 975 milyon 809 bin lira Hazine’nin kasasına girdi.
73 MİLYAR AÇIKLAMASI
Elvan’ın yanıtındaki tabloya göre 2000 yılında 415 milyon 872 bin lira özel iletişim vergisi toplanmışken, bu miktar 2020 yılında 4 milyar 488 milyon 226 bin liraya çıktı. 2021 yılında ise 4 Mart’a kadar 878 milyon 302 bin lira iletişim vergisi toplandı.
Bakan Elvan, yaklaşık 73 milyar liralık paranın nereye harcandığını ise “Belirli gelirler karşılığı olarak belirli harcama kalemleri veya projeler için ödenek tahsis edilmemekte, Hazine birliği kapsamında tüm gelirler halkımıza hizmet için yapılan tüm giderlerin karşılanması amacıyla kullanılmaktadır” diye açıkladı.
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