Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur farkı vergisi' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur farkı vergisi iddiası' tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka amaç taşımamaktadır" açıklaması yaptı.
"Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddiaları ortaya atılmıştır." ifadelerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır" açıklamasına yer verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
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