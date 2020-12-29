EMA: AstraZeneca aşısına onay ocakta mümkün değil

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Direktör Yardımcısı Noel Wathion açıklamada bulundu. Yetersiz bilgi nedeniyle onayın ocak ayında verilemeyeceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2020 Salı, 15:29
EMA: AstraZeneca aşısına onay ocakta mümkün değil
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Direktör Yardımcısı Noel Wathion, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin aşısıyla yönelik onay tarihiyle ilgili açıklamada bulundu. Wathion, geliştirilen koronavirüs aşısının ocak ayında büyük olasılıkla onaylanmayacağını belirtti.

Wathion, Belçika'nın Het Nieuwsblad gazetesine verdiği demeçte, ‘EMA’ya henüz resmi olarak başvuruda bile bulunmadılar’ ifadesini kullandı. Wathion, ayrıca aşıyla ilgili alınan bilgilerin yeterli olmadığını da söyleyerek, “Bu durum önümüzdeki ay zaten bir onayın verilebilmesini ‘imkânsız’ hale getirdi” dedi. Wathion verilerin, şartlı pazar yetkilendirmesi için yeterli olmadığını belirtti. 

Reuters’a geçtiğimiz günlerde açıklama yapan yetkililer AstraZeneca aşısının koronavirüse karşı etkili olduğunu ve mutasyonun etkisini tam olarak araştırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: Reuters


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