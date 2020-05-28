Emekçi hızla yoksullaştı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Çalışanların yoksulluğu salgın dinlemedi. Ücretsiz izin ve işsizlik riskiyle karşı karşıya kalan emekçinin mutfağına düşen ateş de büyüdü.

Türk-İş, 2020 Mayıs ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırını 2 bin 438 lira olarak hesapladı. Gıda harcaması ile birlikte giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı da 7 bin 942 lira olarak belirlendi.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyetinin ise aylık 2 bin 961 lira olduğu belirtildi. Böylece asgari ücretle çalışan bir işçi, mayısta karnını doyuramaz hale geldi. Verilere göre, nisanda marta göre 29 lira artan açlık sınırı mayısta da 64 lira artarak 2 bin 374 liradan 2 bin 438 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 210 lira artarak, 7 bin 732 TL’den 7 bin 942 lira oldu. Yani üç asgari ücret alan bir işçi, ülkede artan fiyatlar karşısında yoksul...

Türk- İş’ten yapılan açıklamada, dört kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafı tutarının yılın ilk beş ayında önceki yıl sonuna göre 276 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcamanın da 898 lira daha fazla olduğu ifade edilerek son bir yıl itibarıyla bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 314 lira, toplam hane halkı harcaması için 1023 TL olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu harcamaları karşılayabilecek gelirin elde edilmesi toplumun çoğunluğu için mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.