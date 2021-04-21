Emekli amiral Cem Gürdeniz, kendisine elektronik kelepçe takılmasına tepki gösterdi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Yaşananların ancak Yunanistan’ı ve Türkiye düşmanlarını mutlu edeceğini söyleyen Gürdeniz, “Yaşanan süreç hukuksuz ve bir an önce sonlandırılmalı. Basit bir basın açıklamasından olayın bu seviyelere gelmesi Türkiye’nin önemli yanlışlarından biridir. Türkiye bu olayları yaşamamalıydı. Basit bir iletişim kazası bu boyutlara getirilmemeliydi. Bu olay acilen sönümlenmeli. Yapılan büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk. Türkiye, bu hukuk hatasından acilen kurtulmalıdır. Türkiye’nin denizdeki rakipleri çok mutlu. Yayın organlarında da bunu üzülerek görüyoruz” diye konuştu.

AVUKATI: İTİRAZ ETTİK

Emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol da kelepçe uygulamasının mahkeme kararında yer almadığını yineleyerek, “Usulü mahkeme belirlemeli. Burada savcılığın ifrata kaçtığını görüyoruz” dedi. “Amirallerimizin tamamına elektronik kelepçe takılmadı” diyen Erol, “Gürdeniz dahil tüm amirallerimiz için itirazlarımızı bildirdik. Gürdeniz’e olduğu gibi Ali Sadi Ünsal’ın evine yetkililer 2 kez gitti. Teknik sorundan dolayı takılamamış. Elektronik kelepçe bile haksızlığı kabul etmiyor. Ünsal için de ayrıca itirazda bulunduk çünkü rahatsızlığından dolayı onun İstanbul’da devam eden tedavisi var. İstanbul’a gidip gelmek zorunda” dedi.

‘VEFA SADECE BİR SEMT ADI MI?’

Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile “Cem avukatlarına talimat vererek Aydınlık’taki tüm köşe yazılarının ve Ulusal Kanal’daki videolarının yayından kaldırılmasını talep etmiştir. Bilginize… Vefa sadece bir semt adı mı?” dedi.

