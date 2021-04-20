Emekli Amiral Cem Gürdeniz'den 'Aydınlık ve Ulusal Kanal' kararı
104 emekli amiralin yayımladığı açıklamaya imza attığı için gözaltına alınan Cem Gürdeniz'in, bildiri sonrası yapılan tartışmalarda kendilerine karşı tutum alan Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'a ilişkin aldığı kararı eşi Rengin Gürdeniz duyurdu.
104 emekli amiralin yayımladığı açıklamaya imza attığı için gözaltına alınan ve 'Mavi Vatan' kavramını ilk kez kullanan Emekli Amiral Cem Gürdeniz'in, açıklama sonrası yapılan tartışmalarda kendilerine karşı tutum alan Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'a ilişkin aldığı kararı eşi Rengin Gürdeniz duyurdu.
Rengin Gürdeniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürdeniz'in yazılarının ve görüntülerinin ilgili kanal ve gazeteden silinmesini istediğini ifade etti.
Gürdeniz'in paylaşımı şu şekilde:
''Gördüğüm twitler sebebiyle bu açıklamayı yapma gereğini duyduk. Dün sabah, Cem avukatlarına talimat vererek Aydınlık taki tüm köşe yazılarının ve ulusal kanaldaki videolarının yayından kaldırılmasını talep etmiştir. Bilginize...... vefa sadece bir semt adı mı?''
Gördüğüm twitler sebebiyle bu açıklamayı yapma gereğini duyduk. Dün sabah, Cem avukatlarına talimat vererek Aydınlık taki tüm köşe yazılarının ve ulusal kanaldaki videolarının yayından kaldırılmasını talep etmiştir. Bilginize...... vefa sadece bir semt adı mı #cemgürdeniz— rengin Gürdeniz (@rengin1964) April 20, 2021
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