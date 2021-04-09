Emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı
104 emekli amiralin yayımladığı açıklamaya ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Emekli Amiral Semih Çetin, "Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı" dedi.
104 emekli amiralin ortak imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin tartışmalar sürüyor. Metni imzalamayan Emekli Amiral Semih Çetin, Halk Tv’de katıldığı Açıkça programında, ilgili WhatsApp grubuna gelen metnin tarihinin 6 Nisan 2021 olduğunu açıkladı.
Çetin, açıklamaya imza atan bir emekli amiralin kendisine, "metinde değişiklik yapılarak 3 Nisan 2021 günü saat 22.50’de onaya sunulduğu" bilgisi verdiğini aktardı.
Çetin, 3 Nisan sabahı kendisine gelen metinde “Yüce Türk Milletine” ifadesinin olmadığını ayrıca tarihinin de 6 Nisan 2021 olduğunu belirterek; sonrasında söz konusu metinde tarih ve başlık değişikliği yapıldığını ifade etti.
Çetin, değişiklik yapılan metnin 3 Nisan 2021 saat 22.50’de onaya sunulduğunu ve Veryansın TV'de bundan 4 dakika sonra söz konusu metnin yayımlandığına dikkati çekti.
Semih Çetin'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımları şöyle:
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