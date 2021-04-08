Gözaltındaki emekli amiraller için yeni gelişme

Gözaltındaki 10 emekli amiralin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için savcılık talepte bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2021 Perşembe, 16:46
Gözaltındaki emekli amiraller için yeni gelişme
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Gözaltındaki 10 emekli amiralin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için savcılık talepte bulundu.

Emekli 104 amiralin, 4 Nisan’daki Montrö açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında açıklamada imzası bulunan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal 5 Nisan sabahı gözaltına alınmıştı.


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