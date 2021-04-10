Emekli amiral Çetin, kısa sürede 104 amiralin onayının nasıl alındığına dikkat çekti
104 amiralin hazırladığı Montrö açıklamasına imza atmayan emekli Amiral Semih Çetin, metnin tarih ve başlangıç kesiminin değiştirildiğini söyledi.
Cumhuriyet’e konuşan Semih Çetin, 104 amiralin imza attığı metnin paylaşıldığı WhatsApp grubunda yer alan bütün konuşmaları incelediğini belirterek “Bütün konuşmaları inceledik. ‘Bu bir darbe metnidir’ diye üzerlerinde durdukları birkaç husus var onlar da son iki saat içerisinde metne dahil edilmiş. Bunları amirallerimiz de açıklayacaktır. ‘Yüce Türk Milleti’ ifadesinin eklenişi ve tarihin 4 Nisan olarak değiştirilmesi ilk kez saat 20.40’ta gönderilen metinde yer alıyor. Tarih 6 Nisan’dan 4 Nisan’a dönüyor. Grupta ilk metni yayımlamaya 2 Nisan’da başlamışlar. 20 küsur metinin hepsi 6 Nisan tarihli. Grupta saat 20.40’tan önce bu son hali paylaşılmadı. O ana kadar yayımlanan hiçbir metinde bunlar yok. Sonra 22.50’de bir daha gönderiliyor ve 4 dakika sonra 22.54’te de Veryansın’da yayımlanıyor. Sonuç olarak bu olan grup içerisinde olmuş. Ama grubun yazışmalarına baktığınızda yayımlanan metinlere onay veren ya da yorum yapan kimse de yok” dedi.
Açıklamanın erkenden sızdırıldı gibi söylemlerin spekülasyon olacağını söyleyen Çetin, “Yapılan incelemelerde de görülecek bunlar zaten. Bizler de ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunları tartışılırken, sanki yayımlanan metnin son hali darbe çağrışımı yapıyor da biz onun savunmasını yapıyormuşuz gibi görünüyor. Ama öyle değil. ‘Yüce Türk Milleti’ ifadesi olsa ne olur olmasa ne olur?” diye konuştu.
Çetin, önceki gün Halk TV’de katıldığı programda da “Bana gönderilen metinde ‘Yüce Türk Milletine’ diye bir ifade de yok. Başında bildiri değil, ‘basın duyurusu’ yazıyordu. Baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan’da basına sızdırıldı” ifadelerini kullandı.
TARİH DEĞİŞTİRİLMİŞ
Çetin dün de sosyal medya hesabından “Bildiriyi imzalayan bir amiralden aldığım bilgiye göre, dün (önceki) akşam yayımladığım belgenin tarihi değiştirilmiş, Yüce Türk Milleti ifadesi eklenmiş hali 22.50’de grupta son kez yayımlanmış, 4 dakika sonra da Veryansın TV’de yayımlanmış. 4 dakikada 104 amiralin onayı nasıl alınır. Özetle belgenin bana gönderildiği zaman 3 Nisan 2021 saat 10.44. Yüce Türk Milletine ifadesi yok, yayımlanma tarihi 06 Nisan 2021. Bunun üzerine tarih, başlık değiştirilerek gruba onay için gönderilmesi 3 Nisan 2021 saat 22.50. Veryansın TV’de yayın saati 22.54 hıza bakın” dedi.
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