Gözaltına alınan amirallerden Hakan Eraydın’ın kızı: Son derece kötü koşullardalar

Bildiri nedeniyle gözaltına alınan amirallerden Hakan Eraydın’ın kızı Cansu Eraydın Gürcan, kaleme aldığı mektupta, emekli komutanların son derece kötü koşullarda can ve sağlıkları için mücadele ettiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 22:56
Gözaltına alınan amirallerden Hakan Eraydın’ın kızı: Son derece kötü koşullardalar
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Emekli amirallerin, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında bildiri yayımlamış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

5 Nisan’da imzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı. Savcılığın talebi üzerine 10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatıldı.

Diken'de yer alan habere göre; bildiri nedeniyle gözaltına alınan amirallerden Hakan Eraydın’ın kızı Cansu Eraydın Gürcan, kaleme aldığı mektubundan "Babam ve diğer emekli arkadaşları, pandeminin devam ettiği bir süreçte, son  derece kötü nezarethane koşullarına maruz kalmakta. Hem, hepsi aynı zorlu koşullarda tutuldukları için, hem de özellikle bir arkadaşları kanser tedavisi  gördüğü halde göz altında olduğundan, babam, kendi sağlık sorunlarını ön  plana çıkartmıyor" ifadelerine yer verdi.

Gürcan’ın kaleme aldığı mektup şöyle: 

“Babam, Emekli Tuğamiral Hakan Eraydın, bundan tam 10 sene önce Balyoz  Davası adı altında tutuklandı. O dönemdeki tutuklanma süreci bile bir şafak  operasyonu ile değil; gönderilen tebligatı alır almaz kendisinin ifade vermek  üzere adliyeye gitmesi sonrasında gerçekleşmişti.  

Eylül 2011-Haziran 2014 tarihleri arasında önce Hasdal Cezaevi’nde, ardından  emekli edilip diğer silah arkadaşlarıyla Silivri Cezaevi’nde kaldı. O süreçte, 16  seneye mahkûm edilip, elinden eşlik ve babalık hakları alındı. Daha sonrasında  ise önce tahliye edilip, ardından beraat etti. 

Babam, 2020 yılının mart ayında, hastanede 3 hafta süren çok zorlu bir Covid  tedavisi gördü. Sonrasında, kalp rahatsızlıkları nüksetti ve aritmi sorunları  yaşamaya başladı. Nabzı, gün aşırı 220’lerde seyrederken, doktorları bu duruma  bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini söylediler. Daha geçen ay (Mart  2021); ablasyon, anjiyo, kalbin durdurulup yeniden çalıştırılması gibi işlemleri  içeren ağır bir operasyon geçirdi. Böyle bir operasyonun ardından, henüz ilaç  tedavisi devam ederken, ikinci defa Covid’e yakalanması telafi edilemez  sonuçlara yol açacaktır. 

Babam ve diğer emekli arkadaşları, pandeminin devam ettiği bir süreçte, son  derece kötü nezarethane koşullarına maruz kalmakta. Hem, hepsi aynı zorlu koşullarda tutuldukları için, hem de özellikle bir arkadaşları kanser tedavisi  gördüğü halde göz altında olduğundan, babam, kendi sağlık sorunlarını ön  plana çıkartmıyor. 

Sabaha karşı göz altına alındığı 5 Nisan’dan bugüne, yalnız avukatlarımız  aracılığıyla çok kısıtlı haber alabildiğimiz için, gelişmeleri basın ve internet  üzerinden takip edebiliyoruz. 8 Nisan akşamı, televizyonlarda kalp krizi geçirdiği  söylendi. O gece aldığımız bilgiler sağlığının iyi olduğu ve kalp krizi değil, tansiyona bağlı bir rahatsızlık geçirdiği yönünde. Ancak, hem o süre zarfındaki  rahatsızlığının boyutunu, hem de son durumunu bilememek, sağlığı  konusundaki endişelerimizin devam etmesine yol açıyor.  

Kanser tedavisi gören Emekli Tuğamiral Ali Sadi Ünsal önceliğimiz olmak üzere,  içeride kendi canıyla ve sağlığı ile mücadele eden babam, ve yaşları göz önünde  bulundurulması gereken diğer emekli arkadaşları için gereğinin yapılmasını rica  ederim.“


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