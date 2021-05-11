Emekli MİT yöneticisi Cevat Öneş'ten Peker açıklaması: Burada çok derin çıkar ilişkileri var

11 Mayıs 2021 Salı, 16:11

Organize suç örgütü Sedat Peker'in iddialarının yankıları sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir mafya pisliğinin iddiaları, yalanları" tanımını kullanmasının ardından Peker'in bir buçuk yıl önce AKP mitinglerinde yaptığı konuşmalar hatırlatıldı.





Halk TV'de yayınlanan Can Coşkun ile Haber Masası'nda olayı değerlendiren eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, "Organize suç örgütü ya da mafya tipi suçlar konusu ile karşı karşıyayız. Bizim ülkemizde bu konuda geçmişi de dikkate aldığımız zaman devlet güvenlik konsepti içerisinde öncelikle yer alan, mücadele edilen bir olay" ifadelerini kullandı.

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'in açıklamaları şöyle:

"BURADA ÇOK DERİN ÇIKAR İLİŞKİLERİ VAR"

Devlet kurumsal yapıları, bu yapıların yöneticileri, siyaset ve mafya bağlantısının ortaya çıkardığı özellikle mücadeledeki zorluklar meselesi karşımızda. Burada çok derin çıkar ilişkileri var. Bu çıkar ilişkileri her zaman için maddi bakımında değil. Siyasi çıkarlar, şahıs çıkarları bakımından... Çünkü içinde öldürmeden, yaralamadan, tecavüzden başlayan ve uyuşturucu, silah, insan kaçakçılığı gibi toplumu çökerten, ülkeleri zayıflatan bir mesele ile karşı karşıyayız.

"DİKKATE ALINMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

90'lı yılları hatırlatan eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş, şöyle devam etti: Karşımıza 90'lardan itibaren tanıdığımız ve sürekli şekilde medyanın da konusu olan isimler var. Bu isimlerin karşılıklı suçlamaları var. Bir suç örgütü liderinin konuşması, konuşmaları, iddiaları özellikle hukuk devletiyim diyen bir ülkede hukukun şekillendirdiği bir kurumsal yapı içerisinde dikkate alınmaması mümkün değil. Böylesi konuşmaların yapılması dahi bizi şaşırtan bir olay.

"MESELENİN SÜREÇ İÇİNDE UNUTTURULMASI GİBİ BİR ŞEY VAR"

İddialar ortaya atıldığından itibaren belirli devlet kurumlarından bakanlığa kadar uzanan bir reddediş ve olayı küçümseme var. Yargı sisteminden herhangi bir tepki bir müdahale olayı yok. Meselenin süreç içinde unutturulması gibi bir şey var. Bu ülkemiz, halkımız için ciddi bir sorundur. Siyasi partilerimizin için ciddi bir sorundur ama öncelikle siyasi iktidar bakımından öncelikli ciddi bir meseledir.

"SAVCILAR NEDEN HAREKETE GEÇMİYOR?"

90'lı yıllarda devlet içerisinde kirlenmiş bazı unsurların, dar bir çerçevede de olsa böylesine suç örgütleri ile bağlantısıyla karşı karşıya kaldık. Fakat hiçbir zaman siyaset yönetim olarak böylesine kirlenmiş unsurlara sahip çıkma, ilişki kurma, görüntü verme açık bir tavır içine girmemişti. Şimdi bugün ise af çıkarma, aftan yararlandırma gibi durum ortaya çıktı. Böylesine şahısların kurdukları sitelerde destek, ya da mitingler yapılması gibi... Kabul edilmez durumlar açık seçik ortada yapıldı. Medyada o şahıslar ile ilgili pozitif, meşrulaştırıcı yayınlar yapıldı.

"ÇOK CİDDİ BİR SİYASAL OLAY"

Çok ciddi bir siyasal olay ile güvenlik meselesi ile karşı karşıyayız. Tüm demokratik güçlerin meseleleri öncelikle dikkate alarak, çözüm için kamuoyu, irade oluşturulması gerekmektedir.

Hukuktan uzaklaşmanın ortaya çıktığı bir ortamda, yargının bağımsızlığı kaybettiği bir ortamda, meselenin ciddiye alınmadığı, yargının harekete geçmediği bir ortamda mafya çıkarlarını genişletmek için ön plana çıkar. Özellikle siyaset kirlenmişse mafyanın etkisi altında kalabilir. Çıkar çarkını döndürebilmek için de siyaset ilişkilerinde devamlılığı sağlayıcı ortamlar oluşur. O bakımdan toplumsal yapıyı, siyasal yapıyı kirleten bir olaydır.