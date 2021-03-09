Emekli savcının 99 bin 750 lirasını dolandıran 2 kişiye dava
Emekli savcı 78 yaşındaki D.A.D.'yi telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 99 bin 750 lirasını kendi hesaplarına aktardıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık "nitelikli dolandırıcılık" suçundan onar yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Yargılama Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, müşteki emekli savcı D.A.D.'yi 17 Eylül 2020'de cep telefonundan arayan bir kişinin kendisini "banka görevlisi" olarak tanıtarak hesabında birtakım işlemlerin yapılması gerektiği için hesap bilgilerini paylamasını istedikleri anlatıldı.
PARAYI BAŞKA HESAPLARA AKTARDILAR
Dolandırıldığını anlayan eski savcının şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı. Bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde 2 sanığın müşteki D.A.D.'nin hesabındaki toplam 99 bin 750 lirayı 2 farklı hesaba gönderdiklerinin tespiti yapıldı.
Sanıklar İ.G. ve C.E.'nin bu işlemden sonra paraları imza karşılığı bankadan çektikleri aktarılan iddianamede, buna ilişkin kamera kayıtlarının da bankadan temin edilerek soruşturma dosyasına eklendiği bilgisi verildi.
İddianamede, sanıklar İ.G. ve C.E.'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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