Emekli Tümamiral Gürdeniz: Akdeniz’de iyi polis kötü polis

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Gürdeniz, ortak tatbikata ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Bu durumun bir ilk olmadığını vurgulayan Gürdeniz, “Bu ülkelerin hepsi birer Avrupa Birliği üyesi. Bundan önce de bu ülkeler GKRY’nin daveti üzerine tatbikatlara katıldı. Kaldı ki GKRY tarafında yapılan tatbikatların Türkiye’ye siyasi gerilim yaratabilecek etkisi yok. Biz GKRY’ye yönelik, onların iddialarına karşı en güçlü devlet uygulamamızı 2019 Mayısı’nda yaptık. Fatih sondaj gemimiz Baf’ın batısı 45 milde kıta sahanlığımızda ilk delme faaliyetini yaptı. O nedenle Türkiye’nin Kıbrıs’taki devlet uygulaması çok güçlü” değerlendirmesinde bulundu.

‘ROMA, PARİS’TEN RAHATSIZ’

Gürdeniz, “Türkiye, ilk defa 27 Kasım 2019 Libya Anlaşması’ndan sonra bir ‘devlet uygulaması’ olarak Yunanistan’ın iddia ettiği sahada Oruç Reis ile sismik araştırma yaptığı için yer yerinden oynadı. Doğru olanı yaptık. İlan ettiğimiz sahada sismik faaliyet icra ettik. Navtex yayımlayan her devlet istediği kadar tatbikat yapabilir ama sismik yapamaz” ifadelerini kullandı.

Gürdeniz, “25 Ağustos’ta Yunanistan atıp tutarken, Türkiye’nin, İtalya ile bölgede iki ayrı geçiş eğitimi yaptığını” kaydetti. Önceki gün İtalyan tankeri Etna ile Oruç Reis’in Türkiye’nin Navtex sahasının doğu sınırında yakıt ikmali yaptığına, İtalyan muhribi Durand de la Penne ile Türk firkateynlerin de aynı gün Girit’in güneyinde geçiş eğitimi yaptığına dikkat çeken Gürdeniz, İtalya’nın GKRY ile tatbikat yapma kararına ilişkin, “Uluslararası ilişkilerde net siyah-beyaz alanlar yok, gri alanlar var. Burada bir kriz yaşanıyor. Bu krizde bazı ülkeler denge politikası uyguluyor. Bunun başında da İtalya geliyor. Bazı ülkeler iyi polisi oynuyor, bunun başında da Almanya var. Bazısı kötü polisi oynuyor, bunun başında ise Fransa var. Bir diplomasi masası mı olur kriz tırmanır mı, onu bilemeyiz ama herkes o gün gelene kadar, pozisyon almaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Emekli Tümamiral Gürdeniz, İtalya’nın “AB’nin siyasi kararlarına da katılma durumunda kalmış olabileceğine” dikkat çekti.

“Fransa’nın tavrına şaşırmadık. Bu durum, İtalya’nın da esasında bir AB ve NATO üyesi, Akdeniz devleti olarak denge politikası güttüğünü ancak Fransa’nın Akdeniz’de aşırı öne çıkmasından rahatsızlık duyduğunu gösteriyor. Bu tatbikatları çok büyütmeye gerek yok. Esas önemli olan, Yunanistan’ın, bir başka ülkeyle bizim kıta sahanlığımız içine girip sismik araştırma yapması ya da başka ülkeyi muharip gemileriyle bizim Navtex ilan ettiğimiz sahaya sokmasıdır. Bizim Navtex ilan ettiğimiz alanda, ‘Bir Amerikan gemisiyle Yunan gemisi tatbikat yapacak’ dendiği an durum ciddidir” dedi. Gürdeniz, Fransa’nın, GKRY’de bir üs kurduğunu, İtalya’nın bunu da göz önüne alarak bölgede Fransa ile GKRY’yi yalnız bırakmak istemediğini kaydetti, “Çünkü İtalya da neticede Doğu Akdeniz’in batı tarafını kontrol eden bir devlet” değerlendirmesini yaptı.

‘12 MİL KARARI İMKÂNSIZA YAKIN’

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, “Ülkenin batı sınırındaki karasularını 6 milden 12 mile genişletmeyi planlıyoruz. Pasif politika anlayışımızı artık terk ediyoruz” sözlerini de yorumlayan Gürdeniz, “Yunanistan geçen sene zaten bunu ilan etmişti. Şimdi de kamuoyunu ve muhalefeti rahatlatmak için yeniden ilan ediyor. Ege’de ilan etmeleri çok zor. Türkiye’nin 1995 Meclis kararı durduğu sürece imkânsıza yakın diyebilirim” diye konuştu.