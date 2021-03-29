'Tekkedeki amiral', Erdoğan'ın "Biz imzalamadık" dediği cemaatten: "En fazla 'oraya görev aracınla neden gidiyorsun?' denecektir"

29 Mart 2021 Pazartesi, 15:37

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir amiralin tarikat evinde üniforması üzerine cübbe ve sarık giydiğine dair fotoğraflarının ortaya çıkması büyük tartışma konusu olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise konuya ilişkin "Amiralin tarikat görüntüleri her yönüyle inceleniyor" denilmişti.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halk Tv'deki "Açıkça" programında sözkonusu amiralle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sözkonusu amiralin Kurdoğlu cemaatinden olduğuna ve bu cemaatin de Nurcular içerisinde olduğuna vurgu yapan Pehlivan, bu grupla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl dile getirdiği "Biz onları ihraç etmedik" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Pehlivan, "Erdoğan'ın ihraç etmediği o Kurdoğluculardan biri bu amiral. Bu amiralle ilgili Milli Savunma Bakanlığı 'araştırıyoruz soruşturuyoruz' dedi. Bu amirali cezalandırmayacaklar. Zaten Erdoğan 'biz bunları koruyoruz' diyor. En fazla 'oraya görev aracınla neden gidiyorsun?' denecektir. Her halükarda koltuğunu koruyacaktır bu amiral." diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurdoğlu grubuyla ilgili 12 Şubat 2020 tarihli AKP Grup Toplantısı'nda konuşmuştu. Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağı" ile ilgili çıkışlarına yanıt veren Erdoğan, konuyla ilgili şöyle demişti:

"Yüksek Askeri Şura'da önümüze imza için getiriyorlardı. Şahsım, Milli Savunma Bakanım ve generaller... Her şey hazırlanır, önümüze gelir. Önümüze geldikten sonra da imzalar atılır. Bunların içinde çoğu zaman FETÖ'cü değil, Nurcuların içerisinden Kurdoğlu takımı vardır. Bunların onlardan da ihraç ettikleri olmuştur. Biz onlara bile imza atmadık. Ben de atmadım, Milli Savunma Bakanları da atmadı. "



