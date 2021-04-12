Emeklilerin bayram ikramiyesinde yeni gelişme

12 Nisan 2021 Pazartesi, 11:03

Erdoğan haftasonunda yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıl önce emeklilere bayramlarda 1,000'er TL lira kramiye ödeme sözü verdiklerini hatırlatarak enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini söyledi.

BUGÜNE KADAR VERİLMEDİ



Emekli ikramiyesi 2018 ortasında seçim öncesi alınan bir kararla verilmeye başlandı. O dönemde yıllık maliyeti yaklaşık 22 milyar TL olan ikramiye bugüne kadar yıllık iki kez 1,000 TL olarak ödendi ve enflasyon farkı verilmedi.



