Emeklilerin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yılda iki defa bayram döneminde verilen bin TL tutarındaki ikramiyelerde enflasyon artışı yapılacağını açıkladı.
Erdoğan haftasonunda yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıl önce emeklilere bayramlarda 1,000'er TL lira kramiye ödeme sözü verdiklerini hatırlatarak enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini söyledi.
BUGÜNE KADAR VERİLMEDİ
Emekli ikramiyesi 2018 ortasında seçim öncesi alınan bir kararla verilmeye başlandı. O dönemde yıllık maliyeti yaklaşık 22 milyar TL olan ikramiye bugüne kadar yıllık iki kez 1,000 TL olarak ödendi ve enflasyon farkı verilmedi.
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