Fatih Portakal'dan, Erdoğan'ın 'emeklilerle' ilgili sözlerine sert tepki

11 Nisan 2021 Pazar, 19:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulünde konuştu. Erdoğan, "Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir" açıklamasını yaptı.

'KANDIRILANLARDAN DEĞİLİM'

Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Fatih Portakal, "Var ya ülkenin büyük kısmı süslü sözcüklerle yine kandırılıyor. Kandıranlar, kananlar ve okuyup benim gibi ses verenler. Kandırılanlardan değilim. Siz de her bir cümleyi sorgulayın! Kötü bir şey değil. Sorguladıkça özgürleşiyor insan..." ifadelerini kullandı.